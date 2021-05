Alexis Varnumi maagilised nõuanded, kuidas kasutada kuuvarjutust maksimaalselt enda heaks ära

Kindlasti igas kodus on asju, mida inimene enam ei vaja, võib olla see on mingi vana suveniir, või mingi ese, mida ammu oled tahtnud välja visata, võib olla see on mingi vana ehe. Kui võtad selle kätte, siis räägi selle esemega, et kunagi see on Sind rõõmustanud ja meeldis sulle, kuid nüüd on tulnud aeg lahku minna. Palu sellel asjal kaasa võtta kõike seda, millest Sa tahad vabaneda. Täna seda, ütle asjale hüvasti ja vii kodust välja sõnadega: "Nii, kuidas vana asi lahkub minu kodust, nii ka vana ja mittevajalik lahkub minu elust. Olgu nii!" Parem oleks see ese kuskile mulla sisse matta, näiteks lillepeenrasse või puu alla. Täna Kuud ja ennast, et olete loonud teadliku hetke, kus on võimalus vabaneda kõigest vanast, mis on olnud kui ballast ja segas Sul lennata ja areneda.