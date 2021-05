NÄDALA TAROSKOOP | Leia endas jõudu, et mitte loobuda sellest, millest unistad!

Nädala võtab kokku maag. Tunned nüüd, et oled oma mõtetes ning tegudes täielikult vaba ja iseseisev. Sul on oma elu kujundamise plaan ning asud seda ka otsustavalt ellu viima. Sa ei karda ka riskida ning vajadusel teistega manipuleerida, et oma eesmärke saavutada. Kui sa tead, mida sa tahad, siis ei suuda praegu mitte miski ega keegi sind takistada oma soove ellu viimast.

Tervise osas hoiad sa oma heaolu võtit enda käes. Sa peaksid praegu võimalikult palju tähelepanu pöörama oma emotsioonidele. Just nendele, mis aegajalt tugevalt üles kerkivad ja sinus ebameeldivaid tundeid tekitavad. Ära suru neid alla, vaid mõtle need enda jaoks teadlikult läbi. Isegi kui see ei aita neid kohe lahendada, siis saad hakata sellegipoolest liikuma sammhaaval vabanemise poole.

Töö- ja rahaasjade osas tuleb nüüd varrukad üles käärida ja tegutseda. Asju, mis nõuavad sinu tähelepanu on kohati rohkem kui suudad hallata. Praegu ei aita muu, kui lihtsalt teha nimekiri selles, mis nõuab ära tegemist ja asuda tegutsema. Ära heida meelt, sinu olukord paraneb üsna pea, kui praegu ei saa sa teha muud, kui lihtsalt end kokku võtta ja tubli olla. Rahaasjade osas võid saada mõne hea uudise, mis aitab sul tuleviku osas olulisi valikuid teha. Praegu ei ole hea aeg õnnemängudeks ega kergekäeliseks kulutamiseks, pigem katsu oma väljaminekuid kontrolli all hoida ning proovi ka pisut säästa.

Armuelus võib ette tulla huvitavaid pöördeid. Kui sa oled juba pikaajalises suhtes, siis võid tunda, et vajad midagi, mis sütitaks taas kire ja tooks ellu põnevust. Kui leiad koos kallimaga võimaluse oma unistustest ja soovidest rääkida ning asute ka oma suhet parandama, siis võid avastada, et sinu elus on juba olemas see maagiline suhe, mida igatsed, lihtsalt see oli vahepeal rutiini vajunud. Kui oled vallaline, siis tasub nüüd julgelt uusi paiku külastada, suhelda, olla avatud ja valmis seiklusteks. Just sinu jaoks uues paigas kohtud kellegi uue ja meeldivaga.

Nädala kaartideks on maailm ja müntide paaž. Nüüd tuleb ennast kokku võtta ja pingutada eesmärkide saavutamiseks rohkem kui varem. Sinus on söekust, mis laseb sul olla järjekindel ja mitte kaotada motivatsiooni. Kui endasse usud ja hoiad oma unistused silme ees, siis suudad ületada iga raskuse, mis peaks su teele sattuma.

Nädalat iseloomustab surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Nädala kaardiks on kaarik. On hea aeg oma elus muutuste tegemiseks. Jätad vana, tuntud ja turvalise perioodi selja taha ning oled valmis tervitama uuendusi oma elus. Ära ainult hinda oma jõudu ja oskusi üle, liigu edasi tasa ja targu ning anna endale aega uute oludega kohaneda. Nii väldid segaseid tundeid ja kiirustamisest tulla võivaid vigu.

Nädala energiad võtab kokku mõõkade üheksa. Sinu elus on mingi ärevus ja mure. Ära lase sel üle pea kasvada, vaid katsu vaadata lähemalt, mis on selliste ebameeldivate tunnete põhjustajaks. Pea alati meeles, et sa ei saa küll kontrollida elu käike või teiste inimeste tegusid, kuid sul on alati võimalik valida, kuidas neile reageerid. Vaata üle oma suhtumine ja leia alati kõiges midagi positiivset.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on müntide kuningas. Praegu on hea aeg selleks, et langetada töö- ja rahaasju puudutavaid otsuseid. Sa lähtud oma tegemistes eelkõige jätkusuutlikkusest ja turvatundest ning praegu tagab just see sulle ka parimad tulemused. Sind võib majandusküsimustes nõustada ka mõni kogenud inimene, kelle asjalikke soovitusi tasub kuulata.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab ülempreester. Tunnetad tugevalt, kuidas sinu sisemine spirituaalsus nõuab välja laskmist. Leia võimalus, kuidas tegeleda asjadega, mis rõõmustavad sinu südant ja hinge. Võid tunda soovi alustada õpinguid või liituda mõne kursusega, mis arendavad sind ning pakuvad suurt huvi. Kuula praegu hoolega oma sisehäält ja järgi oma intuitsiooni, siis teed õigeid valikuid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku mõõkade seitse. Sind kimbutavad negatiivsed emotsioonid ja vastakad tunded. Sa kipud kohati järgima käitumismustreid, mis sind sugugi ei teeni, vaid pikas plaanis hoopiski sinu arengut takistavad. Võta endale aega, et mõelda oma tegutsemise, tunnete ja väljaütlemiste tagamaade üle. Nii saab sulle selgemaks, kust sinu emotsioonid pärit on.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide äss. Sind ootavad ees head uudised ja suurepärased pakkumised, mis on eelkõige seotud töö- või rahaasjadega. Igal juhul juhivad praegused sündmused sind sellise elu suunas, millest oled unistanud. On aeg jätta kõik see selja taha, mis on oma aja ära elanud ning tervitada uut faasi oma elus.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Imelist nädalat!