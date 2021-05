26. mail toimuv kuuvarjutus toob kaasa rahutu ja segase aja

Deemonite seas oli üks deemon nimega Swarbhanu, kes näris Visnu tüngast läbi ja maskeeris end jumalaks, et juua "Surematuse Eliksiiri". Sellal kui Visnu pakkus maskeerunud deemonile Amritit juua, taipasid Päike ja Kuu (jumalad), et Swarbhanu on Visnut trikitanud ja manustanud lubamatult Elueliksiiri. Kui Visnu seda mõistis, vihastas ja purustas Swarbhanu Sudarshana Chakraga (st Visnu ketta kujuline keerlev relv). Kuid kuna Swarbhanu oli joonud surematuse eliksiiri, muutus ta surematuks ja moodustas hoopis kaks isendit - peast sai Rahu ja kehast sai Ketu. Kuna Päike ja Kuu paljastasid Swarbhanu tõelise identiteedi, siis usutakse, et Rahu-Ketu tekitavad kättemaksuks iga aastased varjutused. Sellal neelavad Rahu-Ketu kogu Päikese ja Kuu sära ja kiired. Rahu-Ketu lugu ilmestab hästi inimloomuses peituvat deemonit, mis pidevalt üritab "kiiremini, lihtsamalt, mugavamalt, sohiga või eelise ja privileegi saavutamisega" asjad ära ajada, kuid alati pole selline lähenemine parim, sest võib kaasa tuua soovimatud tagajärjed.

Varjutustega kaasnevad mitmed mütoloogilised lood, millest kõige kuulsam on seotud Rahu-Ketu, Kuu ja Päikesega. Legendi kohaselt tulid kõik deemonid ja jumalad ümarlauale, et juua "Surematuse Eliksiiri" või Amritit. Kui deemonid oleks tarbinud Amriti, oleks see mõjunud maailmale hukatuslikult. Visnu seda ettenähes, organiseeris nõnda, et deemonid on jumalatest eraldatud, et välistada Amriti sattumist deemonite kätesse. Selleks jagas Visnu näiliselt eliksiiri jumalate ja deemonite vahel võrdselt, visates lõpus sisse vimka ja asendades deemonite nektari tavalise veega.

Käesoleval aastal leiab aset kaks kuuvarjutust (üks täielik kuuvarjutus ja üks osaline kuuvarjutus). Esimene kuuvarjutus leiab aset 26.05 ja teine 19.11. Maikuus aset leidev varjutus on täielik varjutus ja pole kahjuks meie silmale nähtav, sest varjutuse trajektoor langeb Aasia ja Okeaania kohale. Novembris aset leidev kuuvarjutus on osaline varjutus ja peaks olema meie silmadele vaadeldav, sest kulgeb Ameerikast Põhja-Euroopasse ja siit edasi Aasiasse. 26.05 toimuv täielik kuuvarjutus toimub kohaliku aja järgi hommikul üheksast kuni pärastlõunani, kolmeni.

Mida kuuvarjutuse korral täheldada?

Oluline on varjutusele eelnev aeg, mida nimetakse Sutak Kaal-iks. Kaal on sanskriti keelne termin, mis tähendab aega. Sutak viitab ebapuhtale ja rüvetatud esemele, asjaolule. Lihtsustanuna tähendab Sutak Kaal aega enne varjutust, mil kõik tehtud tegevused toovad soovimatu ja rüvetatud tulemuse. Sutak Kaal esineb nii päikesevarjutusega ja kuuvarjutusega, kuid nende pikkused on erinevad. Veedalikud targad deklareerivad, et kuuvarjutuse Sutak Kaal algab üheksa tundi enne varjutuse esinemist ja kestab kuni varjutuse lõppemiseni.

Parim asi, mida teha, on teha mitte midagi. Võta aeg maha, viibi kodus ja mediteeri. Täielikult kohustustevaba aeg, mil esineb hea võimalus veeta aega iseendaga. Sellal läbi viidud spirituaalsed rituaalid ja meditatsioonid on võimendatud ja omavad kiiremat mõju kui tavaliselt. Planeeri tähtsamad otsused peale või enne varjutusi, vältimaks pettumust ja läbikukkumist, kuna on oht, et tehtavad otsused on tehtud ebapiisava info ja teadmiste baasilt. Mingi info või teadmine on pimestatud ja varjus.

26.05 toimub kuuvarjutus Anuradha nakshatras, mis asub Skorpioni sodiaagimärgis (3°20´ kuni 16°40'). Anuradhat valitseb jumal Mitra, kes on armastuse, sõpruse, kiindumuse ja koostöö sümboliks. Sanskriti keeles tähendab Mitra eelkõige sõpra, liitlast ja kedagi, kellega teeme koostööd. Tüvisõna radha tähendab pühendumist. Pühendumine on armastuse ülim vorm. Anu tähendab peale, järgnev. Seega Anuradha tähendab pühendumise tulemust, vilja. Anuradhas loome sõprussuhted, mis jäävad kestma, jäädes oma isiklikele eesmärkidele truuks. Anuradha shakti, võime on Radhana Shakti ehk võime jumaldada ja pühenduda. Jäädes truuks oma isiklikule huvile, suudame suhetes teisega olla tasakaalustav, sest peame lugu ka teise arvamusest ja eesmärkidest. Mediteeri, visualiseeri ja kujuta ette, mida elult tahad. Sõlmi oma unistusega kokkulepe, memorandum, milles väljendad tahet oma eesmärgid ellu viia.