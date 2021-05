KUULA ALKEEMIA PODCASTI I Naatan Haamer: Inimkond on hingelises kriisis

"Kui asi ikka mädaneb, siis tuleb see lahti kiskuda ja sellega tegeleda," teab üle 30 aasta elukriisides inimestele toeks olnud Naatan Haamer. Ta mõtleb selle all eelkõige soovitust valusa teemaga tegeleda, enda jaoks haav lahti mõtestada, rääkida või sõnadesse panna kogetut ning sammhaaval paranemise suunas liikuda.

Kriise on erinevaid, kuid kokkuvõtlikult saab öelda, et kriis on kellegi või millegi kaotus. Näiteks töökoha, lähedase, positsiooni, sõprussuhte, tervise kaotus, aga ka näiteks haiguse tõttu kaotatud identiteet või suhtumine iseendasse.

"Kriis ja lein on väga sarnased, isegi kattuvad mõisted, kuid kriisist rääkijad kirjeldavad teemat rohkem psühholoogilisest vaatepunktist ja konkreetsemalt. Leinaprotsess seevastu võib olla oluliselt filosoofilisem ja eksistentsiaalsem. Sisuliselt räägime aga inimese elu tõsiselt puudutavast suurest muutusest," ütleb imetlusväärse elu- ja töökogemusega terapeut Naatan Haamer, kes oma hiljuti ilmunud raamatus "Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad" kirjeldab eelkõige just kriisi olemust, sellest üle saamist ja nii enda kui lähedaste toetamisest. "Kriis on konkreetsem ja tänu sellele ka lihtsamini haaratavam!"

Kuidas jääda kriisisituatsioonid teadlikuks?

On ju kriisi sattudes pea võimatu säilitada enesekontrolli, elu tundub kui keeristorm ning tasakaalu, veel vähem maanduspunkti, pole. Haamer tõdeb, et tõepoolest pole esialgu teadlikkuseni jõudmisest mõtet eriti rääkida, sest kriis tähendab suurt elumuutust. "Muutuses oleme elu juhtimisest üsna kaugel. Pigem on tunne, et elu ja sündmused juhivad meid. Kriisi teebki kriisiks see, et me ei halda olukordi ega seda, mida arvasime kontrollivat. Peame õppima, mismoodi elu taas juhtima hakata, aga selleks võib minna aastaid," ütleb ta.