SUVI TÄIS ARMASTUST! Just need sodiaagimärgid saavad järgmisel kolmel kuul kogeda kirge ja romantikat!

Vähk

Sa tunned end sel suvel suurepäraselt, vastupandamatult ja kütkestavalt ning seda märkavad ka teised. Nüüd on aeg anduda kirgedele ja võtta soojadest päevadest kõik, mida sulle pakutakse. Hea aeg on selleks, et armuda, suurendada omavahelist lähedust, nautida kuumi tundeid ja pühenduda täielikult oma kallimale.

Neitsi

Sa saad nautida tõeliselt kuuma ja kirglikku suve, sest armud ja lased end sel särisevalt kirglikul tundel täielikult kaasa haarata. On võimalik, et sinu ellu saabub keegi uus, kuid tähed näitavad, et ka sinu ammune kallim võib taas välja ilmuda ja mis teie vahel edasi saab on juba täielikult sinu otsustada.

Ambur

Sa tunned, kuidas kirg mässab sinu hinges ja südames ning nõuab valla päästmist. Siinkohal pead sa vaid meeles pidama seda, et ei kipuks kordama minevikus tehtud vigu. Võid küll lasta end täielikult tunnetest kaasa haarata, kuid kui tunned, et emotsioonid löövad juba üle pea ja sul on raske adekvaatseid otsuseid teha, siis tõmba pidurit ja võta veidikeseks aeg maha.

Kalad

Sa lausa särad suvekuudel ning see kütkestab ümbritsevaid inimesi. Võid ligi tõmmata rohkem kui ühe austaja ning tundub, et ka sul endal on otsustamisega pisut probleeme, et keda võtta ja keda jätta. Niikaua kui järgid oma südame juhatust, ei saa sa eksida. Seega, tegutse targalt ja võta elu poolt pakutavast sellelt suvelt endale parim.

Allikas: Elitedaily.com