Rannahooaeg on ukse ees: nipid, kuidas saada kõht lamedaks ja talje peeneks

Kõhulihaste harjutused ei aita just seetõttu, et võimalik ei ole treenida vaid ühte lihast - kui soovid omale kaunist kõhtu, ei piisa vaid harjutusest kõhule. Vajalik on alustada oma toitumisest ning teha jõutreeningut kogu kehale, et ainevahetust käivitada. Teekond kauni "six packi" poole algab tegelikult köögist.

Väga lihtne on endale liigseid kaloreid suhu pista, kuid rasvade põletamine on tunduvalt raskem. Seepärast alusta kalorite vähendamisest ning treeningute arvu suurendamisest. Treeningu puhul ei ole abi ühe konkreetse lihasgrupi treenimisest, vaid liikuma tuleb panna kogu keha lihased, sest mida rohkem lihasgruppe on treeningusse haaratud, seda parem.

Kui soovid lamedat kõhtu, peaksid sööma vähem kaloreid ning tegema vaheldumisi vastupidavus- ja jõutreeninguid. Jõutreeningu käigus võib alguses tekkida paar lisakilo, kuid neid ei pea kartma. Lihasmassi suurenedes suureneb ka rasvapõletus. Pea meeles, oluline on treenida mitte üksnes pealmisi kõhulihased, vaid ka sisemisi kõhulihaseid.

Kas kaalutõusu korral kogunevad liigsed kilod just kõhule? Siit sulle mõned nõuanded, kuidas kõhurasvast vabaneda.

Kõhurasv on tervisele ohtlikum kui puusadele kogunenud rasv. Kõhule kogunenud rasv, mis asub siseorganite vahel, mõjutab negatiivselt nii vererasva sisaldust kui ka maksa tervist. Suureneb südame-veresoonkonna, dementsuse ning 2. tüübi diabeedi oht. Hea uudis on aga see, et kõhurasvast on võimalik vabaneda.

Kõhurasva vältimiseks ja vähendamiseks: