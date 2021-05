Alkeemia lugemisnurk | Üleminekuiga on võimas transformatsioon armastuse allikaks

Õnnelikkus on tervise kõige olulisem faktor ja õnnelikkusel on lihtsad põhjused. Naiseks olemise väljakutse, seda eriti üleminekueas ja menopausis, on luua enda ümber rahulikke ja armastavaid vibratsioone, ja mitte lõhkuda. On suur kunst muutuda selliselt, et sinuga seotud inimesed ja keskkond saaks muutustest tõstetud, aga mitte purustatud.

Üleminekuiga ajurveda järgi on aeglane üleminek ühelt ainevahetus- või infotöötlemistüübilt teisele, soorituselt olemisele. Minu jaoks on see tähendanud kogu senise elu ümberhindamist kõikidel tasanditel. Tasapisi olen loobunud harjumusest määratleda ennast mineviku ja senise kogemuse põhjal. Lasen elul anda mulle iga päev värskeid vastuseid küsimustele, kes ma olen ja miks ma siin olen. Mõtlen nii, et naiseks olemise mõte igas eas on suurendada armastuse tunnet iseenda sees ja enda ümber. Õnn on küllusetunne enda sees, mis vaikselt üle ääre vuliseb nagu allikas, mis kõike kastab ja märkamatult haljendavat rohelust loob.

Hilisematel aastatel, kuldses eas on vanusega kaasnev küpsus ja külluslikkus naisele ülimad naudingu allikad, kui naine on seni elanud iseenda, looduse ja kõige ümbritsevaga kontaktis ja kooskõlas. Elu müsteeriumi mõistmine ja selle aktsepteerimine on suur kingitus. Need, kes on elu soorituserattas, vajavad kuldses eas naise tarkust, rahu, kohalolu ja armastuse tunnet ning head sõna.

Psühholoogiliselt tuli üleminekueaga taipamine, et mul ei ole kuhugi kiiret, mulle kuulub kogu maailma aeg. Kadus ära rongi pealt mahajäämise tunne, mis mind kogu varasema elu oli kimbutanud. See oli väga vabastav kogemus. Mõnus on usaldada ja märgata aeglaselt, peaaegu märkamatult toimuvaid muutusi, mis loovad rohkem rahu ja armastust. Mõnus on mõista, et aeglaselt kiirustamine on parim viis edasijõudmiseks.

Kui ma koolis Maslow´ vajaduste püramiidi õppisin, arvasin, et Lääne ühiskonna kaubakülluse ja teenimisvõimaluste juures on kõigile tagatud madalamate vajaduste (uni, toit, vesi, seks) rahuldamine. Täna näen ma seda püramiidi justkui uues valguses - hoolimata näilisest küllusest on meie inimestel valdavalt siiski esmased vajadused rahuldamata. Meil lihtsalt pole aega enda eest hoolitseda või ei pea me seda oluliseks.

Täiskasvanuna unustame keha ja meele ühtsuse, emotsionaalseid probleeme eelistame lahendada pigem meelesfääris ja arvame, et rahulolematus, negatiivsed emotsioonid ja armastustunde puudumine on tingitud välisest keskkonnast. Erilist tähelepanu füsioloogilistele vajadustele on vaja pöörata eluperioodidel, mil meiega toimuvad suuremad muutused. Selleks, et muutused kulgeksid pehmelt, loomulikult ja vaevusteta ning et organismil oleks piisavalt ressursse muutustega toimetulekuks. Hoolitsemine enda eest tekitab rutiini, mis omakorda annab turvatunde, hoituse ja armastuse tunde ning sisemise rahu.