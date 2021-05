Viis põhjust, miks võivad vallanduda paanikahood

Foto: depositphotos.com

Üksnes saksakeelses areaalis kannatab enam kui 14 miljonit inimest diagnoositud ärevushaiguste all, nendest kahte miljonit vaevavad pidevalt üha korduvad paanikahood. Need inimesed ei soovi mitte midagi muud kui võimalikult kiiresti normaalsesse ellu tagasipöördumist, ellu, kus ei ole hirmu hirmude ees. Omaenese kogemuste najal püstitasin endale juba palju aastaid tagasi ülesande: teha kõike minu võimuses olevat, et aidata paanikahoogude käes vaevlevaid inimesi kiiremini ja igakülgsemalt, kui seda seni on olnud võimalik teha. Sestap oleme Berliinis oma psühhoteraapia praksises spetsialiseerunud just ärevushäirete ravile, kirjutab Klaus Bernhardt oma raamatus "Paanikahäired ja nendest vabanemine".