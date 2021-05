Mida teha siis, kui allergia kimbutab?

"Meie immuunsüsteem on loodud selleks, et võidelda nakkushaiguste, bakterite, viirustega. Tänu tsivilisatsiooni arengule oleme ränkadest infektsioonidest jagu saanud ning immuunsüsteemil pole enam midagi teha. Ja nii ta leiabki - ahaa, sealt tuleb kass, vaenlane, kellega peab võitlusse astuma," seletab dr Rodman temperamentselt, tuues oma sõnadele kinnituseks näite Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringust. Selle käigus analüüsiti enam kui 12 000 alla pooleaastase lapse elutingimusi. Selgus, et põngerjatel, kes olid pärit kas suurtest peredest või käisid sõimes, esines astmat 2,5 korda vähem neist, kes liialt hoitud. Vaesemate laste immuunsüsteemil polnud lihtsalt aega tegelda kassi või koeraga, sest oli hõivatud bakteritega. Ka on avastatud, et allergikutel on vähem teist immuunsüsteemi haigust - vähki. Dr Rodmani sõnul ei jaksa organism korraga kahe halvaga võidelda.

Allergoloog, meditsiinikandidaat Larissa Rodman hoiatab teistegi korvõieliste - kummeli, raudrohu, saia- ja võilille eest. "Minu juurde tulevad sageli õietolmuallergia all kannatajad, kes ei parane külmetushaigusest. Juttu ajades selgub, et ravimiseks võetakse punase päevakübara preparaate või juuakse kummeliteed meega. Ma ei ütle, et sellest või tollest tuleks loobuda, aga kui inimene on allergik, peab ta väga hoolikalt mõtlema, mida sööb ja joob, endale peale määrib, oma kodu puhastamiseks kasutab ja kuidas üldse elab," paneb tohter inimestele südamele.

Allergeenide värvikas galerii

Allergia tekkimiseks peab olema pärilik eelsoodumus. Kui atoopilist nahapõletikku põeb näiteks üks vanemaist, on kalduvus allergiale 48% lastest. Kui aga atoopikud on nii ema kui isa, on võimalus 98%. Just sellepärast on äärmiselt oluline, et allergikust tulevane ema kohe raseduse algul allergoloogiga nõu peaks. Kui ta ennast hoiab, ei pruugi see eelsoodumus lapsel välja lüüa.

Allergia näitab hambaid siis, kui organism on tasakaalust väljas. Ent võib juhtuda sedagi, et ta on peidetud ehk latentses olekus ega avaldu elu jooksul kordagi. Kõrva taha tuleks siiski panna, et kui allergiast tulenevat haigust on tänapäeval ravida võimalik, siis allergiat ennast veel mitte.

Allergiat esilekutsuvate allergeenide hulk on otsatu: keemilised ühendid, metallid, ravimid, kosmeetika, toiduained, tolm, tolmulestad, karvad, hallitus, ka põletikud. Larissa Rodmani sõnul võivad kõik ained tekitada allergiat: "Ainus, mis kindlalt allergiat ei anna, on oma sülg. Vesi samuti. See võib küll nahka kuivatada, aga allergiat ei tekita."

Sama mitmekesine on allergiahaiguste galerii: atoopia, allergiline nohu, bronhiaalastma, allergiline bronhiit, kontaktdermatiit, ekseem, nõgeslööve, anafülaktiline šokk, sklerodermia, seerumtõbi, reuma. Mõnest veidi lähemalt.

Allergiate põgus välimääraja

Atoopia ehk atoopiline nahapõletik ehk atoopiline dermatiit ehk neurodermatiit on haigus, mille puhul organism reageerib valgulist päritolu ainetele, mis normaalselt ei ole allergeenid, kiire allergilise reaktsiooniga - tugevalt sügeleva lööbe ja nahapunetusega. Iseäranis levinud on haigus poisslastel ja noormeestel, hilisemas eas ka naistel. Algab ta enamasti lapse esimesel elupoolaastal pärast üleminekut rinnapiimalt kunsttoidule ja taandub paljudel 2.-3. eluaastaks. Vallandajaks on peamiselt toidu-, vanematel lastel ja täiskasvanuil ka olmeallergeenid: tolmulestad, loomakarvad, hallitus, õietolm, ravimid (aspiriin, antibiootikumid), kosmeetika, aga ka kroonilised põletikud ja stress.