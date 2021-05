Kuhu on kadunud sinu vabadus?

Kes keelab meil vaba olemast? Süüdistame valitsust, ilma, vanemaid, religiooni, Jumalat. Kes õigupoolest ei lase meil vaba olla? Me ise ei lase. Mida tähendab olla päriselt vaba? Abielludes ütleme vahel, et nüüd on vabadus läinud, siis lahutame, kuid vabadust pole ikka. Mis meid takistab vaba olemast? Miks me ei saa olla meie ise?

Meil on ammused mälestused ajast, kui olime vabad ja armastasime vabadust, kuid oleme unustanud, mida vabadus tõeliselt tähendab. Kui näeme kahe-kolme, või ka nelja-aastast last, siis näeme vaba inimolendit. Miks see inimesehakatis vaba on? Sest ta teeb seda, mida tahab. Ta on täiesti metsik. Nagu lill, nagu puu, nagu loom, keda pole kodustatud - metsik! Ja kui vaatleme neid kaheaastaseid, siis näeme, et enamiku ajast nad naeratavad ning lustivad täiega. Nad uurivad maailma. Nad ei karda mängida. Nad kardavad, kui neile haiget tehakse, kui neil on nälg, kui nende mõningaid vajadusi ei rahuldata, kuid nad ei muretse mineviku pärast, nad ei hooli tulevikust ja elavad vaid praeguses hetkes. Väga väikesed lapsed ei karda oma tundeid väljendada. Nad on nii armuküllased, et kui nad tajuvad armastust, siis nad sulanduvad sellesse. Nad ei karda armastada. Selline on normaalse inimese kirjeldus.

Lastena me ei karda tulevikku ega tunne häbi mineviku pärast. Meie loomulik inimlik kalduvus on nautida elu, mängida, uurida, olla õnnelik ja armastada. Aga mis on juhtunud täiskasvanuga? Miks meie oleme teistsugused? Miks me metsikud ei ole? Ohvri seisukohast vaadates võime öelda, et meiega on midagi kurba juhtunud ja sõdalase seisukohast võime öelda, et see, mis meiega juhtus, pidigi juhtuma. Juhtus see, et meil on seaduseraamat, suur Kohtunik ja Ohver, kes meie elu valitsevad. Me pole enam vabad, sest Kohtunik, Ohver ja uskumuste süsteem ei lase meil olla need, kes me tegelikult oleme. Kui meie meel on juba kogu selle pahnaga programmeeritud, siis ei ole me enam õnnelikud.