Unustatud mälestused – Mina on vale

Laps ja vanem, vastamisi olles, on kokku üks Mina, kellel on üks nägu. Lapsele meeldib head ja toetavat iseennast vaadata, kuid vahel ei meeldi talle see, mida vastu näidatakse. Ometi laps usub, et see seal väljas on tõde - tema ise. Kuid, siis laps tajub, et väline pilt ja enese tunne ei ole alati samad - on ebakõla. Midagi on kusagil valesti. Nähes ennast läbi oma vanemate ja vaadates otsa sellele, mille kogemine ei tundu olevat õige, usub laps, et tema endaga on midagi valesti, sest see seal väljas on see Mina, keda tal, iseendas tunnet kogedes, on võimalus näha. Alguses on peeglisse vaadates ja vanemate tundeid enese omaks pidades teadmine - tunnen ennast valesti. Oma vanemate peeglitesse vaadatud ajas muutub see mustriks - "Mina on vale!" - ja sellest kasvab lapse sisse uskumus - "Mina olen vale!"