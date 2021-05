Rene Bürkland: Teades oma kehatüüpi, saame valida endale kõige sobivamad toidud, mis hoiavad terve ja vitaalsena

Hiina meditsiin lähtub sellest, et kõik inimesed on erinevad nii kehalt kui ka vaimult. See on ka hiina toitumisteraapia aluseks - erinevatele inimestele sobivad erinevad toidud. Näiteks mõni inimene sööb palju ja kaloririkast toitu, aga kaalus juurde ei võta, isegi kui ta seda soovib. Teine inimene joob ainult vett ja sööb nagu linnuke, aga kehakaal alla ei lähe. Hiina meditsiinis nimetatakse seda kehatüübi konstitutsionaalseks eripäraks, mille määravad osaliselt ära geneetika ja sünnipärased omadused, aga sama tähtis on ka igapäevane elu - toitumine, eluviisid, liikumine, töö, keskkond jne. Keha konstitutsioon ei ole püsiv, see muutub aastatega, sõltub aastaaegadest ja võib palju erineda isegi päevade lõikes.

Sageli on üsna keeruline aru saada, millised toidud meie organismile kõige paremini sobivad, palju kiirem ja lihtsam on aru saada sellest, mis meile ei sobi. Organism reageerib üsna kiiresti sellele, kui sööme midagi ebasobivat. Põhilised sümptomid, millega keha sellest märku annab, on iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ekseem, urtikaaria, astma või vesine nina. Väikeste laste organism on väliste mõjutajate suhtes väga tundlik ja annab ebasobiva toidu söömisest kohe märku. Mida vanemaks me saame, seda rahulikumalt ja nõrgemalt reageerib organism sobimatule toidule, kuid mittesoovitav toime on neil ikkagi olemas. Kui sööme päevast päeva kehale mittevajalikku või lausa kahjulikku toitu, vastupanu langeb ja me haigestume. Et seda vältida, tuleb aru saada, mis tüüpi meie keha on, ning teada, mida on kõige parem süüa.