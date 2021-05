Hiina meditsiini toitumissoovitused: mida süüa suvel, et oleksid terve ja seedimine töötaks laitmatult?

Kasuta energiat üles- ja väljapoole viivaid toite. Suvel sobivad maitselt teravad ja magusad toidud, mida on soovitatav süüa temperatuurilt soojana. Tarbides temperatuurilt külmi sööke või jooke ei jahuta me keha, sest külm halvendab vere ja energia liikumist ja suleb nahapoorid. Higistamine väheneb ja kuumus ei saa kehast välja.

Suve organ on süda. Hiina meditsiini järgi on süda seotud meie vaimuga (shen). Kui süda on tugev, on vaim rõõmus ja õnnelik. Kui süda on nõrk, tekib depressioon, rahutus, ärevus või unetus. Kuna suvi on südame aktiivsuse aeg, siis tuleks süüa vaimu rahustavaid ja südant tugevdavaid toite. Vaimu rahustavad hirss, kibuvitsaõied, lootose seemned, longanipuu viljad. Südant tugevdavad vaarikad, maasikad, mustikad, läikvaabik (ganoderma).