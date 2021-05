Kesk-Ameerika džunglis on leitud kümneid tuhandeid iidseid varemeid

"Me teadsime varem, et nad rajasid terrasspõlde, kilomeetrite pikkuseid kanaleid ja hiiglaslikke veehoidlaid, kuid nüüd näeme neid absoluutselt kõikjal ja massiivsel skaalal. Mitte ainult küngastel, vaid isegi täiesti kasutuks peetud soodes. Maiad muutsid need nende kõige viljakamateks põllumaadeks," sõnas projekti üks juhtivteadlasi Francisco Estrada-Belli, Tulane'i ülikooli arheoloogiaprofessor ERR Novaatorile antud intervjuus.