NÄDALA TAROSKOOP | Esiplaanil on tunnetega, suhetega ja suhtlemisega seotud teemad

Nädala kaartideks on armastajad ja karikate üheksa. Nüüd on esiplaanil tunnetega, suhetega ja suhtlemisega seotud teemad. Puutud kokku enesearmastuse küsimustega, mis panevad sind mõtisklema, kui palju sa end väärtustad ja endast hoolid. Kui palju lubad endale midagi sellist, mis sulle tõesti naudingut pakub ja rahuldust toob. Samuti võimendub nüüd suhete teema. Armusuhetes pööratakse rohkem tähelepanu sellele, et olla ise rohkem rahul ning et ka kallimaga suhe oleks harmoonilisem. Kui see seda ei ole, siis on praegu suurepärane aeg, et teha muutusi ja hakata oma elus uuel ja paremal rajal astuma.

Armastuse osas tasub nüüd eelkõige iseendasse vaadata. Sinu armuelu saab olla just nii suurepärane, kui hea on sinu suhe iseendaga. Kui sa end armastad ja enda vastu aus oled, siis saad sama vastu ka väljastpoolt. Luba endale parimat, sest sa oled seda väärt. Kui viibid situatsioonis, mida sa kohe muuta ei saa, siis katsu endale leida midagi, mis lubab sul tasapisi tunda end järjest paremini. Nii suudad ka oma elu parandada ja näha võimalusi, kuidas enda ellu tõelist armastust tõmmata.

Töö- ja rahaasjade osas võid nüüd tunda, et oled kuidagi hajameelne, mõtetega mujal või vajad lihtsalt pisut puhkust. Sa peaksid endale selgeks tegema, mis on sinu siht ja mida pead tegema, et selle suunas liikuda. See aitab su motivatsiooni hoida. Samuti tasub nüüd rahaasjadel hoolikalt silm peal hoida, et mitte liiga kergekäeliselt kulutada nendele asjadele, mida sa ehk päriselt ei vaja.

Tervise osas peaks see nädal tooma positiivseid uudiseid. Leiad kergesti motivatsiooni ja teotahet, et enda eest hästi hoolitseda. Praegu on lihtne vabaneda erinevatest uskumustest ja kammitsatest, mis sind varem on enda küljes hoidnud. Kui oled end piitsutanud selle tõttu, et sa ei toitu piisavalt tervislikult, ei liigu piisavalt või ei suuda õigel ajal magama minna, siis nüüd suudad ühtäkki võtta kõike rahulikumalt ning lihtsalt kuulad oma keha.

NÄDALA ÜLEVAADE 17.05 - 23.05