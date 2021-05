Suir aitab käivitada tervise taastumist kehas

Suiras säilivad peaaegu kõik õietolmus olevad ained, täiendavalt on seda küllastatud ja selles on sünteesi tulemusel tekkinud uusi aineid. Suiras on palju vitamiine (B1, B2, B3, B5, B6, E, C, P, D ja K), makro- ja mikroelemente (kaalium, magneesium, fosfor, raud, vask, tsink, kroom, jood, koobalt jt), asendamatuid aminohappeid ja rasvhappeid (oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid), fermente, looduslikke antibiootikume, antioksüdante, hormoone ja teisi bioaktiivseid aineid. 30 g suira annab organismile päevase vajaliku normi aminohappeid (sellega võib asendada umbes 150 g liha või 2 muna).