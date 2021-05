Võlukunst taimemustrite ja -värvidega | Jutuajamine taimetrüki haldja Janika Solmanniga

Enamasti käivad taimedega kokku naturaalsed kangad, sest looduslikud kiud on oma olemuselt poorsemad ning taimsetele pigmentidele vastuvõtlikumad. Sünteetilistele kangastele jääb taimetrükk enamasti halvasti külge, tulemus on väga hele või siis kaob esimeses pesus. Hetkel on tehtud veel liiga vähe uuringuid ja katsetusi sünteetiliste kiududega, nii et pole jõutud õigete tehnikateni.

Trükkimiseks sobib iga aastaaeg. Lihtsalt perioodil, mil loodusest saab värsket taimmaterjali, on valikuvõimalused suuremad. Igal aastaajal on omad eripärad. Kevadised mustrid on õrnemad ja heledama tooniga. Suve värvid on juba sügavamad ja erksamad. Sügisel saadavad toonid on aga sügavamad ja tumedamad. Kui on soovi ka talvel trükkida, siis peab hakkama juba suvel valmistuma. Tuleb korjata ja kuivatada endale meelepäraseid ja trükkimiseks sobivaid lehti ja õisi. Talvel saab need taaskord elule turgutada leotades üleöö soojas vees. Leppima peab aga sellega, et kuivatatud lehed kipuvad kaotama oma värvid ning tulemused on pigem pruunikad ja kollakad, aga vahel on ka see tore.