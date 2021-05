Praegu toimuvate muutuste käigus võid kogeda raskeid tundeid ja mineviku murede üles kerkimist

Raskustunne juhib sind märkama mõttemustreid, suhtumisi ja tõekspidamisi, millega tulevikus, õieti küll juba olevikuski, enam midagi peale hakata pole, et saaksid need läbi näha ning minna lasta. Kui raske meeleolu sind tabab, siis teadvusta mida sa hetkel koged ja luba endal seda tunda. Lase oma tunnetel voolata, olla nõrk ja haavatav, selle asemel, et üritada vapper ja tugev olla ning oma sügavamaid tundeid kooriku alla peita. Jää endale truuks ja ole aus enese ning teiste vastu. Luba endal olla sina ise, just selline nagu sa praegu oled. Teadvusta ka seda, et sa pole sinu mõtted ja sa pole sinu tunded, vaid sina oled see, kellel on voli otsustada, mida sa mõtled ja tunned.

Astu välja samastumisest oma mõtete ja tunnetega ning asu vaatleja rolli. Hea viis selleks on küsida endalt mina-küsimusi ja vastata neile ausalt, südamest. Miks-küsimused praegu edasi ei vii, mis on olnud, seda ei saa enam muuta, aga saame muuta olevikus oma mõtteid ja suhtumisi ning seeläbi luua muutusi koheselt ja ka pikemas perspektiivis. Küsi näiteks, kuidas ma sellest tundest või olukorrast välja pääsen? Mida ma kohe praegu enda heaks teha saan? Mida ma saan kohe praegu muuta, et mu enesetunne paraneks? Kui sul ka kohe vastust käepärast pole, lahutab küsimine sind siiski raskustunnet tekitava korduva mõttemustri kinnisest ringist ja loob võimaluse uue vaatepunkti leidmiseks. Kuivõrd küsimus ja vastus on sama mündi kaks külge, siis sõnastades küsimuse on kohe olemas ka vastus või lahendus, kuula oma sisetunnet ja usalda oma intuitsiooni, et see ära tunda.