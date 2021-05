Terapeut Kadi Küti kolm tarkusetera, kuidas ärevusega elus silmitsi seista

Teine tähtis märksõna on usaldus , sellega tuleb tööd teha. Alustada tuleks enesehinnangust, et ma teen nii palju iseendaga ja enese teadvustamisega tööd, et ma usaldan ennast, mis iganes olukordadesse ma satun. Et ma saan jalad tugevasti vastu maad toetada ja selja sirgeks lükata ning öelda, et mina saan hakkama. Ma annan endast parima ja sellest piisab.

Kolmandaks võiks olla rohkem leppimist ja vähem võitlust. Meie sisemine võitlus toidab tohutult ärevuse teket. Inimene mõtleb, et ma ei peaks olema ärev, ma ei peaks end halvasti tundma... Tuleb hoida meeles, et asjad on nii nagu nad on. Praegu on nii. Kui ma lepin sellega, mis on, lõdvestun, hingan rahulikult ja sügavalt, siis alles saan ma hakata usaldama ja siis alles saan ma hakata midagi ette võtma. Leppimine ei ole kindlasti selline käed rüpes istumine. See tähendab seda, et ma lõpetan vastuseisu ja võitlemise enda sees. On asju, millega inimene ei saa midagi teha, siis tuleb leppida ja muutuda rahulikumaks ning alles siis võib küsida, et mida ma saan teha enda aitamiseks praeguses olukorras.