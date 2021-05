Nutitelefonid võivad kaasa tuua läheduse surma

Tigudest teatakse üpris vähe. Nad on väikesed ja vaiksed, liiguvad aeglaselt ega ole eriti agressiivsed. Samas teatakse, et tigudel on koda. Eestis elab 85 teoliiki, kellest 71 on koda. Vähesed on pööranud tähelepanu, mis suunas teo koda keerdub. Tavaliselt keerub see paremale. Inglismaal märkas Angus Davison aga aiatigu, mille koda pööras vasakule.