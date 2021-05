Tunnustatud neuroloog Dr Toomas Toomsoo nõuanded, mida teha peavaludega, kui oled nakatunud koroonaviirusega

Neuroloog Toomas Toomsoo: "Peavalu raviks saab kasutada tavalisi valuvaigisteid ning lõhna- ja maitsetaju taastumisel võib abi olla lõhnatreeningutest."

Paljud koroonaviirusesse haigestunud inimesed kaebavad peavalu, mida nad pole kunagi varem kogenud. Muret valmistab ka lõhnaja maitsetundlikkuse vähenemine või lausa kadumine. Dr Toomsoo selgitab nende kaebuste tagamaid.

Peavalu on sage kaebus patsientidel, kes on haigestunud koroonaviiruse põhjustatud Covid-19-sse. Uuringute järgi on see sümptom 30%-l hospitaliseeritutest ja kuni 10%-l kõigist sümptomaatilistest patsientidest.

Covid-19 peavalude raskus varieerub mõõdukast (tuim peavalu) kuni raskeni ja võib olla seotud haiguse enda raskusastmega. Neil, kellel on tugev peavalu, võivad esineda migreenilaadsed sümptomid, sealhulgas pulseerivad valud ja peavalu süvenemine seoses pea ja kaela liikumisega.

Peavalu esmaseks käivitajaks peetakse infektsiooni ennast ja sümptomite raviks kasutatakse tavalisi valuvaigisteid.

Hiljuti avaldati ajakirjas The Journal of Headache and Pain uuring, mille eesmärk oli iseloomustada peavalu kliinilist esinemist olemasolevate või uute peavaludega inimestel ning Covid-19-ga või ilma.

Uuringust selgus järgmist: varem peavalude all kannatanud koroonapatsiendid teatasid, et nende uued peavalud erinesid varasematest peavaludest (80%), kusjuures tervelt 50% neist patsientidest teatas täiesti uudsetest peavaludest. See oli suur erinevus võrreldes nende patsientidega, kellel ei olnud koroonaviiruse haigust. Rohkem esines peavalu nendel patsientidel, kellel olid ka varem olnud kahepoolsed peavalud, üle 72 tunni kestnud peavalud ja valuvaigistitele resistentsed peavalud. Peavalu esines sagedamini neil, kellel kadus ka maitse- ja/või lõhnatundlikkus. Noorematel patsientidel esines peavalu sagedamini võrreldes vanemate, eriti vanemate meessoost patsientidega.

Huvitav on ka see, et peavaluga patsientidel kestab Covid-19 lühemat aega kui peavaluta patsientidel.