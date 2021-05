Unistus inimese eluea pikendamisest ulatub keskaegsesse alkeemiasse

"Transhumanistide näol on tegemist filosoof-visionääridega, kes tuginedes teaduse ja tehnoloogia edusammudele loovad ettekujutusi võimsamast ja võimekamast inimesest," sõnas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse kaasprofessor Kurmo Konsa

Inimese tehnoloogiline täiustamine tõstatab uurija sõnul küsimuse, kui palju inimosasid peaks välja vahetama, et määrata, kas tegemist on täiesti uue liigiga. "Kui kõik inimorganid peale aju kunstlike vastu välja vahetada, siis on vist ikkagi tegemist olemasoleva liigi täiustatud versiooniga," arutles Konsa.'