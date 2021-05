Enne kui asud mäetippe vallutama, küsi endalt, miks sa seda teed

Kord, kui mu sõbrast teerulliga karjääriredelil üle üritati sõita ja ta kiirelt tee pealt eest ära astus, tsiteeris ta kellegi targa sõnu: "Mõni ronib mäetippu eesmärgiga olla teistele nähtav. Teine ronib mäetippu, et näha ise teisi ja kogu ümbritsevat maailma nähtavamalt, avaramalt ja suuremalt." Seda tõdemust enda sees kogedes tundis ta, et on juba mäetippu jõudnud, kui suudab oma tulevasest võimalikust juhipositsioonist ilma sõdimise ja võitluseta loobuda, kirjutab Ilona Karula lehel Algolemus.com.