Alexis Varnum: Inimkonda ootavad ees suured muutused!

Paljud meist võivad praegu tunda nukrust, allasurutust, olla tigedad, ärritunud, tunda armastuse puudust ja üksindust, kannatada ja kogeda lisaks ka erinevaid füüsilisi sümptomeid – valusid kehas, nõrkust, pidevat väsimust. Kõik need tunded ilmnevad selleks, et lõplikult olla puhastatud ja eemaldatud meelest ja kehast.

Nüüd, kui me rändame oma hinges, saame ja peame parandama ja tervendama oma elu, sest keegi teine meie eest seda ei tee. Kõik need tunded ja seisundid kerkivad pinnale ka selleks, et me saaksime olla need, kes me tegelikult oleme.

Vahest võib tekkida tunne, et miski seest nagu pöörab välja ja Sa ei saa midagi sellega teha, nagu miski sees murrab, sellepärast võivad tekkida erinevad tugevad tunded ja emotsioonid. Sa võid avastada, et kõik ärritab Sind ja teeb tigedaks, ka lähedased inimesed ja ka võõrad inimesed, kes sõidavad Sinuga näiteks bussis või liiguvad Sinu kõrval kaubanduskeskuses. Tundub, et inimesi on liiga palju, kõik surub ja tunned, nagu Sulle on vähe ruumi ja õhku.

Asi pole ju inimestes, lihtsalt Sina tunned ennast nii, parem on seda endale ausalt teadvustada. Tunnista endale, et jah, viskab üle, jah, olengi vihane, praegu on nii, aga ma tahaks, et oleks parem. Oska tunnistada enda ehtsaid tundeid käesolevas hetkes. Seisa mõni hetk kuskil eemal, hinga ja saavuta taas kontakti endaga. Kõik see on ajutine.

Ma mõistan, et enda tunnetest on raske ennast välja tõmmata, pigem kipud nendesse kinni jääma. Maale saabuvad energiad on väga võimsad ja mõjutavad kõiki, nad toovad meis välja kõike, millest tuleb vabaneda. See möödub, kuid sõltub Sinust kui kiiresti Sa saad lahti lasta ja vabastada.