Tõsta oma energiataset: tegevused, millest ammutada mõnus ports positiivset energiat

Energiataseme tõstmiseks on olemas palju häid võimalusi. Nende hulka kuuluvad trenn, puhkus, meditatsioon, hea raamatu lugemine või lihtsalt vaikne aeg iseendaga, et veidi mõtiskleda ja endamisi olla. Paljudel inimestel on alguses head kavatsused, mida endaga püsivalt ette võtta, kuid ühel päeval mattub kõik taas igapäevaelu sigina-sagina alla. Möödub veel üks nädal ja nad on loobunud kõikidest kvaliteetettevõtmistest, mida teha kavatsesid. Probleem on selles, et nad üritasid neid juba olemas plaani sisse mahutada, selmet neile eelisõigus anda ja juba varem planeerida. Üks meetod, mis hästi töötab, on oma päevikus ära märkida kohtumisajad iseendaga ja suhtuda neisse sama austusega, nagu suhtuksid kohtumistesse teiste inimestega. Pannud aega kõrvale vaikseks õhtuks kodus, saad mõne uue nõudmise ilmumisel lihtsalt öelda, et sul on õhtu kinni.