JUPITERI HOROSKOOP: Kuidas mõjutab Jupiteri liikumine Kaladesse sinu päikesemärki?

Kalad on muutlik, tundlik, intuitiivne veemärk, üks Jupiteri kodumärkidest. Viimati liikus planeet seal 12 aastat tagasi - seda aega tasub praegu meenutada ja analüüsida. Mis su elus siis toimus, mis valdkondades sul õnnestus siis edu saavutada, millised arengud toimusid? Väga võimalik, et samad teemad kerkivad esile nüüdki. Kui siis mingid võimalused kasutamata jätsid, võivad need mingil moel taas avaneda.

Loe, kuidas mõjutab Jupiteri liikumine Kaladesse sinu päikesemärki!

Jäär 21. märts - 19. aprill

Jupiter on nüüd su horoskoobi viimases, 12. sektoris. See on aeg, mil tasub rohkem endasse pöörduda, oma sisemaailma süveneda. Nüüd on aeg vanad asjad lõpetada ja minevikuga rahu teha, et saaksid järgmise aasta teisel poolel - kui Jupiter Jäära märki jõuab! - uhkelt uusi asju alustada ja enesearengule pühenduda. Vajad rohkem aega üksinda olemiseks. Sinu teadmistejanu on suunatud varjatud teemadele, hõlmaku need siis sinu hinge hoovusi või ühiskonnas toimuva tagamaid. Kui saladuses olnu nähtavaks teha, saab seda muuta ja tervendada. Hakkad aru saama sellest, mida silmaga ei näe ja käega katsuda ei saa, ent mis meid ometi alateadlikult tugevalt mõjutab. Alkoholi ja ravimite suhtes võid olla tavapärasest tundlikum, hoidu nendega liialdamisest!

Sõnn 20. aprill - 20. mai

Sinu pilk on tulevikku suunatud, teed julgeid, uljaid plaane. Tähtis on tegutseda teistega koos, seada esikohale koostöö ja ühised eesmärgid. Üksinda sa palju ei saavuta, ent hea meeskonnaga koos võid lausa mägesid liigutada! See on ka parim aeg sõprussuhete loomiseks ja arendamiseks. Leiad enda kõrvale inimesi, kellega on sarnane maailmavaade või kellelt on palju õppida. Nüüd on lihtne kohustusi ja lõbu ühendada. Tööasjade korraldamiseks soodsad mõtted tulevad pähe pigem vabas õhkkonnas, lennukad ideed sünnivad näiteks väljasõiduseminaridel. Ole aus, õiglane, arvesta teistega. Jäta meelde - see, mida välja annad, tuleb suuremas koguses sulle endale tagasi!

Kaksikud 21. mai - 21. juuni