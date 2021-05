Liikuvad lapsed on vaimselt võimekamad

Reisberg tõi välja, et kui varasemad uuringud on rõhutanud eelkõige tugeva kehalise aktiivsuse positiivset mõju vaimsele võimekusele või õpivõimekusele, siis nüüd tuli välja, et kaasa aitab igasugune liikumine , nagu näiteks jalutamine, rahulik jalgrattasõit või aktiivsem väljas mängimine.

"See oli selline hea leid, et tasub lihtsalt sealt ekraani tagant püsti tulla, lähed õue ja jalutad ning juba see on tegelikult lasteaiaeas kasulik. Hiljem, kui laps kooli läheb, on tal siis juba paremad eeldused hea õpivõimekuse loodud," ütles Reisberg.