Kuidas kodukontoris mehega holistilist õhkkonda säilitada ehk mida teha, kui teises toas käib "mammutijaht"

Kui mees pole just miljardärist surfar, on ta ametis oma töömurede lahendamisega ning enamasti lihtsalt ei näe naise pingutusi, sest tema fookus on oma missioonil. See võib eelmalt vaadates paista mõtlemise või kirjutamisena, aga see on sel hetkel mehe töö. See töö on kaasaegne mammuti jahtimine. Vanasti olid mammutid džunglis, kuid eriti koroona ajal, käib see tagaajamine arvuti vahendusel, kodustes tingimistes, vahel köögilaua taga ja naise silme all. Läbielamised on tihti samad, panused on suured, pere vajab toitmist, riske võetakse suuri. Kõik see tekitab stressi, kõik need ohked, mammuti eest põgenemine ja puu otsas varitsemine ehk meeste tegeliku elu köögipool, pole tõesti naiste või emade silmade jaoks. Kui jaht on läbi, siis palun, aga jahi keskel - parem on tegeleda oma asjadega ja mitte "skaneerida" oma töötavat meest ning püüda lugeda iga tema emotsiooni. Lihtsalt usaldage, küll see mees saab ise hakkama!