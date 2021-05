Palmiõli peidab end tootekoostises keerukate ühendinimede taga

"Maailma loodusorganisatsiooni hinnangul on ligi 50 protsendis toodetes, mida me poest iga päev ostame, palmiõli sees," ütles Mänd saates "Terevisioon". Sageli sisaldavad palmiõli magusad toiduained, nagu šokolaad ja kohukesed, aga ka puhastusvahendid, kreemid, huulepulgad ja isegi loomasööt.

Männi sõnul kasutatakse palmiõli ohtralt kolmel põhjusel. "Peamine põhjus on, et palmiõli on väga kerge töödelda," märkis ta ja selgitas, et võrreldes näiteks rapsi-, päevalille- või sojaõliga on palmiõli toatemperatuuril parajalt poolpehme.