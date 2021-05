Kõik, mis toimub Sinu ümber, sõltub Sinu enda maailma tajumisest

Need praktikad on loodud tähelepanu fookusel, ehk Sa suunad oma tähelepanu enda tasakaalu puudusest (ohutunne, kartus, vastupanu) kergele huumorile ja see aitab. Tänu sellele Sa nagu tõmbad ennast välja situatsiooni tähtsusest ja situatsioon energeetiliselt muutub.

Kõik on omavahel seotud, Sina muudad hetke tajumist ja sündmus hakkab peegeldama Sinu uut kergemat olemist. Kõik, mis toimub Sinu ümber, sõltub Sinu enda tajumisest. Seega lõpeta keskenduma vaid halvale, sellega Sa vaid suurendad seda. Parem suuna oma tähelepani sellele, mida Sa soovid, et Su elus oleks rohkem. Kui Sa oled lugenud mingit informatsiooni, siis Sa võib tunda, et Sind on hõivanud negatiivsed emotsioonid ja sellega kaasneb energia kaotus. Pärast veel lisaks käid ringi ja oma peas jätkad teema ketramist. See räägib sellest, et Sa annad energiat selleks, et seedida saadud informatsiooni. Ürita ennast skaneerida ja mõista, kus hetkel on Sinu tähelepanu fookus. Kui Sa saad ennast ümber lülitada siis suuna oma energia sinna, kus on head tunded ja mõtted.