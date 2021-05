Geoloog: märgid näitavad, et alanud on uus geoloogiline ajajärk

Kuigi ametlikult ei ole inimtegevuse ulatuslikku mõju tähistavat ajaüksust geoloogilisel ajaskaalal veel kinnitatud, on põhimõttelised tingimused selle jaoks täidetud, sõnas Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogiaprofessor akadeemik Kalle Kirsimäe.

"Me oleme jõudnud olukorda, kus inimene on domineeriv liik. Näiteks ületab arvutuste järgi inimese loodud tehismaterjali mass juba kogu maakeral leiduva elusaine massi. Kui antropotseen kinnitust leiab, siis me kehtestame iseennast 4,5 miljardit aastat väldanud geoloogilises ajas," märkis Kirsimäe.