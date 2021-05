Tänase kuuloomise energia aitab saada ühenduse oma tõelise väega

Suhtlemisel võib üles kerkida pingeid. Süüdistamise ja süü tundmise asemel väljenda ausalt oma sügavamaid tundeid ja vajadusi , see toob leevendust nii endale kui teistele. Hea enesetunde loomiseks tule tagasi südamesse ja luba endal tunda kõiki tundeid . Jää endale truuks ja ole aus enese ning teiste vastu. Luba endal olla sina ise. Uude kvaliteeti jõudmiseks on vaja läbida ka ebamugavaid ja pingelisi olukordi, et õppida enese eest seisma ning väljendama oma tõelist ja ehedat olemust.

Luba oma sisemisel kompassil end juhtida, takerdumata ego või teiste arvamuste lõksudesse. Püüa suhelda südame tasandilt, see loob enim võimalusi soodsateks arenguteks. Pehme ja paindlik olek võimaldab hõlpsalt omaks võtta kõiki muutusi. Õpi usaldama ennast, oma olemust, oma väge ja Kõrgemat Mina. Usalda, et kõik toimuv on alati sinu parimaks hüvanguks, juhtides sind vastavalt su enda mõtetele ja tõekspidamistele aina edasi harmoonia suunas. Universumi ajastus on alati täiuslik, ka siis kui see sinu egole ebasobiv, vastuvõetamatu või arusaamatu tundub. Tuues oma tähelepanu väljastpoolt, reageerimiselt ja teiste muutmise soovilt, tagasi enese sisse, sügavusse ja vaikusesse ning esitades küsimusi endale, mitte nõudmisi teistele, leiad kindlasti endas üles suhtumised ja tõekspidamised, mis reageerima ajendavad. Võibolla on nüüd aeg proovida teistsuguseid suhtumisi, et kogeda senisest erinevaid peegeldusi. Teadlik, õrn ja kaastundlik suhtumine endasse aitab sujuvalt tõusta kõrgemale teadvustasemele.