NÄDALA TAROSKOOP | Kui leiad endas rahu, siis hakkab ka sinu elu vaikselt paika loksuma

Nädala kaartideks on ülempreestrinna ja sauade kolm. Ees ootab nädal, mis toob kaasa väga positiivseid noote. Hoia silmad lahti, sest nüüd tuleb sul märgata sünkroonsusi, märguandeid universumilt ja kuulata oma sisetunnet. Mida enam sa oled harmoonias end ümbritseva maailmaga, seda enam märkad, et asjad hakkavad vaikselt laabuma ning sobituvad kui iseenesest oma kohtadele. Kui sinu hinges ja meeles on rahu, tasakaal ja vaikne teadlikkus, siis suudad ületada raskused, millega oled kokku puutunud ning leiad enda jaoks õige tee.

Armastuse osas on ees ootamas maagiline aeg. Nüüd on sobiv hetk vaadata endasse ja tunnistada endale oma tegelikke emotsioone ja vajadusi. On hea aeg tegeleda oma naiselikkusega. Leia viise, kuidas see valla päästa ja kuidas seda suurendada. Julge end avada ja vastu võtta. Mida enam sa oled iseendaga armastavas suhtes, seda parem kaaslane oled sa ka oma kallimale. Kui oled vallaline, siis aitab iseendasse austuse ja armastusega suhtumine sul ligi tõmmata just sellise partneri, kes sind samamoodi hindab, hoiab ja väärtustab.

Töö- ja rahaasjade osas võid kergendendustundega märgata, et asjad liiguvad ning sul on võimalik näidata oma oskusi ja võimeid. Siinkohal peaksid ainult meeles pidama, et kui saad mõne ülihea pakkumise, siis kuula kindlasti oma sisetunnet. Kui sulle tundub, et see on liiga hea, et olla tõsi, siis tee korralik taustakontroll, enne kui end millegagi seod. Praegu on oht, et inimesed lasevad end rahaasjade osas petta, sest kohati ollakse väsinud ja tüdinud ning seetõttu võib nii mõnigi pettur sellest tulla kasu lõikama. Ole tähelepanelik ja jälgi, mis sinu ümber toimub, siis tunned ära ka head ja õiged asjad.