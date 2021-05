Rahvakalendri järgi on täna kevadine nigulapäev

Tähistatakse püha Nikolause (Nigula, Migula) auks. Praeguseks on see sisuliselt unustusse vajunud püha, millele nime andnud pühaku olulisuse märgiks on enam kui 300 Eesti kohanime. Pikemat aega säilis ristikäikude tava, samuti küünalde ja toitude kirikusse õnnistada viimine vilja kaitseks. Mitmes külas (nt Tailova, Soptja) oli sel päeval kirmas. Alustati ubade ja herneste külvamist. Keelatud oli hobustega töötamine.

Piiskop Nikolausega on seotud mitmeid tähtpäevi, millest tänastele inimestele on tuntum jõulupüha jõuluvanaga, kelle prototüübiks on Nikolaus. 9. mai on Püha Nikolause 1087. aastal aset leidnud ümbermatmise mälestuspäev.