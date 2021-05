Nipid, kuidas vestluses ärevusest mööda minna ning reageerimise asemel vastata

Mõne tulise vestluse või vaidluse käigus on ärevusel halb komme vahele segada. See räägib kõigist üle, öeldes näiteks alljärgnevaid asju.

• See on täpselt nii nagu üks teinegi kord, kui ta käitus väga ebaviisakalt.

• Äkki on see viimaseks piisaks karikas ja ta jätab mind maha? Ma ei saa teda selles süüdistada, aga ma ei tahaks teda kaotada.

• Nüüd, kui oled olevikule keskendunud, vasta vestluskaaslase sõnade taga peituvale mõttele. Vahest pead paluma, et ta kordaks oma sõnu, et saaksid teda tõeliselt mõista, ilma et negatiivsed mõtted vahele segaksid.

• Rahulikult vastamine ei tähenda seda, et peaksid hülgama selliseid asju, mis on sinu jaoks olulised. Kui sa tead, et suudad enda ja oma uskumuste eest seista, on ka kergem rahulikuks jääda, selmet reageerida emotsionaalselt.