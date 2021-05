Alkeemia lugemisnurk | Intervjuu sõltuvusnõustaja Kaja Heinsaluga: Miks sõltlasest ei saa kunagi normaalset tarvitajat?

Ma olen pidanud päevikut nii oma joovas kui kaines elus. Olen seda teinud rasketel aegadel, on olnud aegu, kus aastaid ei ole ühtegi sissekannet. Minu kohta kehtib see, et õnnelikuna ma ei kirjuta, aga erand on kaine elu algus, siis oli päeviku kirjutamisel väga oluline osa ja iga päev tundsin tänulikkust, et olen kaine.

Mäletan, et see oli esmaspäev ja sel päeval ei juhtunud midagi erilist. Mu elus oli olnud palju hullemaid nädalavahetusi, aga tean, et olin otsustanud reedel, et sellel nädalavahetusel ma ei joo. Mul oli küll soov mitte juua, aga puudus jõud olla kaine. Lüliti läks põlema sel momendil, sel esmaspäeval, kui tunnistasin endale, et ainult otsusest ei piisa. Hommikul tööle jõudes rääkisin sellest oma tolleaegsele äripartnerile, et ma ei saa enam nii jätkata ja vajan abi. See oligi lüliti, mis pani tule põlema ja tõi nähtavale selle, mida ma ei olnud suutnud endale varem tunnistada. Mäletan, et mõned kuud enne seda olin kirjutanud oma päevikusse, et alkohol on mulle abiks ja ei kujuta ette, kuidas ilma selleta toime tuleksin.

"Kainuse" sissejuhatuses on kirjeldus alkoholi- või narkootikumisõltlase argipäevast. Sissejuhatus lõpeb küsimustega: kas paneks tule uuesti põlema, kus on lüliti? Mis oli sinu ajend see lüliti üles otsida ja tuli põlema panna?

Alkoholism on sõltuvushaigus, millest ei ole võimalik lihtsalt tahtjõuga terveks saada. Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu ütleb, et kõigi sõltlaste lood on ühel hetkel väga sarnased. "Kõik jõuavad varem või hiljem üsna sarnasesse punkti ja reageerivad alkoholile sarnaselt: tekivad sarnased higistamised, värinad, unetus, depressioon ... Ükski sõltlane ei leiuta tegelikult jalgratast, ei juues ja tarvitades ega kaineks saades. Minagi olin 25 aastat tagasi täiesti tavaline alkohoolik." Kaja Heinsalu ja Neeme Raua koostöös valminud raamat "Kainus" selgitab alkoholisõltuvuse tagamaid ning aitab juhatada tervenemise teele. Nõustamiskogemuse tõttu Kaja teab, et ükskõik kui sügavale põhja on sõltuvus inimese viinud, paranemine ON võimalik.

Tahtejõudu jätkub inimesel umbes kolmeks nädalaks ja siis väsib tahtejõud ära. Kõigepealt peame ikka teadvustama, miks on vaja joomine maha jätta. Kui me ei näe enda jaoks põhjust, miks peaksin seda üldse tegema, siis pöördutakse varem või hiljem joova elu juurde tagasi. Lihtne tahtejõu abil tarvitamise lõpetamine ning elu depressioonis ja igatsus joogi või ainete järele pole tervenemine, seda nimetatakse kuivaks joomiseks. Kui teeme midagi jõuga, siis selles ei ole vabadust. Kellestki ei saa sõltlast kuu ega kahega, nii ei saa me ka terveks kuu ega kahega. Tervenemine nõuab inimese enda pühendumist, erinevate spetsialistide tuge ja aega.

Ma usun, et üks väga suur põhjus on see, et ei teadvustata, et alkoholism on haigus. Sa ei saa lihtsalt otsustada, et pole haige, küll aga saab otsustada ja võtta vastutus oma tervenemise eest ja seda peab tegema inimene ise. Tarvitamise lõpetamine on ainult esimene samm alkoholi- ja narkomaaniaravis. Isiklik ja sotsiaalne areng on taastumise sünonüüm. See võib paista uskumatu, aga inimesele tundub, et kui ta enam ei joo, siis ta veab sõpru alt. Olles oma sõpruskonnas tuntud kui nalja-, napsi- ja naistemees, jääb kainena see roll maha ja esialgu võib tunduda, et ka kõik tore jääb minevikku. Võib tekkida ka küsimus, et kes ma siis olen, kui ma seda kõike enam ei ole.

Turvaline ja toetav keskkond on väga oluline. Kui viia inimene sinna, kus on palju valgust ja sära, edukad inimesed, siis see ei ole kindlasti koht, kus ennast hästi tuntakse. Tervenemiseks on vaja turvalist keskkonda. Kui oled oma pimedas kapslis istunud, võib selles ilusas kohas tekkida tohutu süü- ja häbitunne, sest ikka küsitakse, mida sa teinud oled, kuidas sul läheb, ja mis on sinu vastus - ma jõin terve viimase aasta üksi kodus. Sa ei taha seda jagada nende inimestega, kellel läheb hästi. Uskumatult suure kergenduse toob see aga kaasa, kui jagad seda inimestega, kes on kogenud sama.

Tervenemise protsessis võib juhtuda igasuguseid asju. Libastumine ja sellest edasi tagasilangus võivad tulla ka siis, kui kõik tundub olevat kontrolli all. Mis on peamised päästikud, mis taas jooma ajavad?

Kõige esmased päästikud on väsimus, nälg, viha ja üksildus. Vanadele harjumustele on raskem vastu panna, kui oleme näljased ja väsinud. Kujutage ette järgmist olukorda: olen päev läbi olnud tööl, olen näljane ja väsinud. Lähen poodi või söögikohta, kus alkohol on käeulatuses. Sellises seisus võib meie vastupanu olla väga nõrk. Igapäevase õlle- või veinijoomise harjumuse muutmise oluline samm on see, et ei lase endal nälga tunda. Põhjendus, et polnud aega süüa, ei ole põhjendus. Kui kõht on täis, on lihtsam soovile juua vastu panna. Vihast ja üksildusest on raamatus pikalt juttu, miks need on olulised tunded. Päästikuteks võivad olla ka positiivsed emotsioonid ja hea enesetunne.

Paradoksaalne on see, et tervenev sõltlane võib osutuda lähedastele koormavaks. Endine rahumeelne tüüp võib muutuda vihaseks ja närviliseks. On juhtumeid, kus öeldakse otse: hakka uuesti jooma, oled vähemalt normaalne. Muidugi ei juhtu see kõigiga nii, aga milleks lähedased peaksid igaks juhuks valmis olema?

Igasugune kaotus tekitab reaktsiooni, kus me oleme vihased. Alkoholi ja narkootikumide tarvitamise lõpetamine on ka kaotus. Mida kirglikum oli suhe, seda sügavam on lein. Selles kohas on viha lihtsam tunda kui hingevalu. Inimene võib tunda viha, see on normaalne reaktsioon kaotusele. Lõpuks on tähtis, et jõutakse aktsepteerimise ja leppimiseni, et see "kaaslane" meie elu enam ei toeta ja tuleb õppida ilma selleta elama. Seda peavad mõistma ka lähedased ja andma inimesele aega taastumiseks. Suhtes on alati kaks inimest, sõltlase perekonnas on neid veelgi rohkem. Uues olukorras on oluline, et abi saaksid ka lähedased.

Lihtsalt öeldes ei tohi eeldada, et see tervenenud sõltlane on samasugune inimene nagu siis, kui olite kunagi ammu koos rõõmsas armujoovastuses?