Seletamatu juhtum Saaremaalt: millega oli tegu, kas tõesti ufod?

Too silinder või tünn hakkas minu silme all aeglaselt justkui pressi all kokku vajuma ja muutus taldrikuks (nagu ümberpööratud supitaldrik). Kokkusurumine toimus keskkohalt, servad aga laienesid. Taldrik oli veelgi ilusamates värvides kui silinder. Need olid seletamatult pehmed kõikvõimalikud vikerkaarevärvid, mida ma pole elus kunagi varem näinud. Värvid voolasid nagu elavalt lainetena taldriku ülaosast servade suunas ning lained laienesid servade suunas. Voolamine jõudis servani ja kadus seal. Põhja alla ma ei näinud kordagi. Siis tõstis taldrik oma esiääre veidi kõrgemale, nii et oli servaga täiesti minu silmade sihis, ja oli momentaanselt kadunud.