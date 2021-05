Sümptomid, et su kilpnäärme töö võib olla aeglustumas

Kilpnäärme alatalitlust näen ma oma kliinikus üha sagedamini naistel, kellel on vanust 30 ja üle selle, ja just seda tüüpi seostatakse enneaegse vananemisega. Kui kilpnääre hakkab aeglustuma, siis on seda näha naha kuivusest ja õhenemisest, aga ka kottidest silmade all ja tursest - need ilmnevad vedelikupeetuse kõrvalmõjuna, ja vedelikupeetus võib tekkida kilpnäärme töö aeglustudes.

Jällegi, kilpnäärme funktsioon aeglustub loomulikul viisil, kui vanus tõuseb, aga kilpnääre on väga haavatav ka keskkonnakahjustustest. Ma viitan sellele, et see on õrn nääre, sest seda mõjutavad sageli mitmed asjaolud.

Paljud kemikaalid meie igapäevaelus mõjutavad kilpnääret - näiteks on leitud, et mõnes Ühendkuningriigi piirkonnas, kus on fluoriseeritud vesi, esineb kaks korda rohkem kilpnäärme alatalitust. Suitsetamine kahjustab samuti suurel määral kilpnääret. Sinu neerupealised toetavad ka su kilpnääret, niisiis mängib neerupealiste väsimuse suurenev esinemine samuti rolli paljudes kilpnäärme alatalitluse juhtumites, millega ma kokku puutun.

Sümptomid, et su kilpnääre võib olla aeglustumas:

• Ärevus

• Külmad käed ja jalad

• Kuiv kühmlik nahk käsivarte tagaküljel

• Kuiv õhenev näonahk

• Väsimus

• Ähmane mõtlemine

• Juuste kaotus või hõrenemine

• Unetus

• Korrapäratu menstruaaltsükkel

• Õhenevad kulmud

• Püsiv kaalutõus, ükskõik kui vähe sa sööd

Mida teha?

Tasub süüa seleenirikkaid toiduaineid: pähkleid, seemneid, koorikloomi, mune ja pruuni riisi. Liiga vähe joodi toidus on samuti probleem, niisiis lisa looduslikke allikaid nagu vetikad, kala, koorikloomad ja jodiseeritud sool. Põletiku tagasipööramine (jah, jälle meie vana sõber!) ja "räpaste hormoonide" ohu vähendamine aitab samuti su kilpnääret kaitsta.