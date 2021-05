Katkend Neeme Raua ja Kaja Heinsalu sõltuvusteemalisest raamatust "Kainus" | Kainus algab aususest

Toon siin näiteks ühe noormehe, kes oli justkui filmist välja astunud stiilipuhas nohik, käis varateismelisena linnuvaatlejate klubis ja tegeles muude sarnaste asjadega. Neljateistkümneaastaselt, kui ta hakkas alkoholi tarvitama, toimusid temaga muutused: alkohol andis enesekindlust, tekkisid uued sõbrad ja ta hakkas tüdrukutega väljas käima. Ta loobus üsna ruttu igasugustest "nohikutele" iseloomulikest harrastustest, vaimses plaanis hakkasid toimuma kohe muutused. Sotsiaalses plaanis hakkas ta arvama, et on tore taksojuht olla ja et koolis pole üldse mõtet käia. Enne oli ta viieline, aga põhikooli lõpetas vaevu. Selline muutus toimus ühe aastaga. Mis tema tundeelus toimus, ei oska ma öelda, aga igal juhul kaasati protsessi kiiresti kõik haiguse neli olulist aspekti - bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne ja vaimne. Midagi negatiivset justkui veel ei ole, aga muutus kõik see, mida ta eelnevalt oli väärtustanud ja mis eesmärke tulevikuks seadnud.

Mõned inimesed räägivad, et satuvad roosast staadiumist üsna kiiresti järgmisesse ja juba märgatavalt negatiivsemate tagajärgedega etappi. Ei ole ühest vastust, kaua see võib kesta. Tõsiste tagajärgede tekkimiseni võib kuluda ühest kuust mitme aastani. Mõne jaoks tõesti ei kaasnegi tõsiseid tagajärgi. Sellised inimesed kasutavad küll aineid, aga jäävadki pühapäevakasutajateks. Nende kohta võime öelda, et tegemist on n-ö kontrollitud tarvitajatega, nad ei ole sõltlased. Roosas staadiumis ei suuda me väga hästi veel eristada, kes jääb tarvitama ja kes mitte. Kui inimesed mõtlevad tagasi sellele seltskonnale, kellega koos kunagi tarvitama hakati, siis kõigist neist ei saanud ju sõltlased. Osa justkui kasvab sellest välja. Tarvitamine ongi hästi sageli seotud kasvuraskustega, sageli teismeliseeas. Sellest tullakse välja, luuakse perekond ja vahetatakse keskkonda. See tähendab, et inimene ei ole sõltuvusse haigestunud ja järgmisi etappe ei tule. Aga nende 10-20% jaoks, kellel on soodumus, keskkonna või elukaaslase vahetus, reisimine või mitte reisimine asjade käiku ei muuda. Nemad lähevad edasi sügavamatesse staadiumitesse.