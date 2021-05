Alexis Varnum: kumma reaalsuse sina enda jaoks valid, kas himu või armastuse?

Aga kuidas teha valik ja osata sellele keskenduda? Tuleks endas tekitada harjumus valida õitsengu ja armastuse reaalsus ja sellele keskendudagi. Praegu toimub totaalne füüsiliste kehade vabanemine, ehk me vabaneme kõigest, mis ei vasta meie hetke eksisteerimisele. Väga tihti me ise hoiame kõigest vanast tugevalt kinni. Aga iga sammuga Sa saad kinnitada oma valikut liikuda armastuse ruumi või jäämist ikka veel kartmise juurde. Sinu valik toimub kõikides sündmustes ja situatsioonides ja ka Sinu reaktsioon sündmustele on valik.

Sinu ülesandeks on praegu keskenduda oma uuele reaalsusele. Kui elu vahest ei liigu nii nagu Sa tahaksid, siis Sul on alati võimalus ennast pöörata, et liikuda teises suunas. Valik ei seisne selles kuidas Sa valid "selle või tolle" vaid selles, kuidas Sa omad sisemist kindlustunnet selles, et sa oled väärt kõige paremat ja ilusamat.

Meie ülesanne on tunda ennast mugavalt praeguses kaose ja ebamugavuste maailmas. Sinu sisemine seisund on ainuke näitaja millises reaalsuses Sa praegu viibid. Kui inimene pole vastavuses sellega, kes ta oma sisemaailmas on, siis ta valib endale erinevaid rolle ja just see tekitab hirmu ja tagasilööke. Tuleb endalt mitu korda küsida: "Kas ma tahan neid rolle mängida? Kas ma olengi selleks siia tulnud, et sellesse taas kinni jääda? Miks ma luban endaga manipuleerida?"

Sellistel hetkedel Sa ei pea midagi spetsiaalset tegema, lihtsalt meenuta endale, et oled armastuses ja valguses, hoitud ja kaitstud ja ole tänulik. Sinu valik ei piirdu vaid sellega, et Sa ütled "Ma valin armastuse", vaid see on valik igas sekundis, valik kus Sa tahad olla.