Tingimusteta armastus: kas oskad anda oma kallimale piisavalt vabadust?

Väga sageli on seltskondades võimalik kuulda, kuidas ühel meelel arutatakse suhteprobleeme. Valdavalt on kasutusel fraasid "tema käitub vahel võimatult", "ta ei mõista mind", "ta on nii lohakas/kangekaelne/hoolimatu" ja palju harvem kostavad laused nagu "mina käitun vahel liiga isekalt", "mina ei oska teda lõpuni mõista" või "mina olen järeleandmatu/nõudlik/kriitiline". Kui selliseid vestlusi kuulda, siis tekib tunne, et mõlemad inimesed soovivad justkui parimat, kuid suhe miskipärast ei vasta siiski kummagi ootustele.

Mina näen maailma aga niipidi, et tegelikkuses suhet kui sellist polegi olemas. Ongi vaid kaks inimest ja täpselt sellised nagu nad on, selliseks kujuneb ka nende koosolemine. Suhe on abstraktne kokkuleppeline mõiste ja kuna tema defineerimine sisaldab tohutul hulgal muutujaid, siis on suhet eraldiseisvana väga keeruline hoomata, analüüsida ja üsna võimatu "parandada".

Küll aga eksisteerivad oma individuaalse minapildiga inimesed, kes omavahel suhtlevad. Ja nii leian, et iga suhtlemine - olgu paariks siis mees ja naine, õde-vend, sõber-sõbranna - kujuneb täpselt selliseks, nagu need kaks inimest parasjagu olla, käituda, väljenduda oskavad.

Kui suhtlemine on pingeline, mitte-ootuspärane, ebameeldiv või lausa ahistav - siis järelikult käituvad mõlemad osapooled selliselt, et hea ja meeldiv enesetunne peab tekkima partneri tegudest, käitumisest ja olemisest. Kumbki ei teadvusta endale, et enda heaolu loob igaüks ise ja muuta saab ainult enda suhtumist, käitumist, väljendust, kuid mitte kellegi teise oma.

Romantiline suhtlemine enda ellu valitud partneriga on väga oluline täisväärtusliku elu osa ja õnnelik on see koosolemine siis, kui kokku saavad kaks täielikult oma isiklikule elule avanenud inimest. See tähendab, et mõlemad vastutavad täielikult omaenese rahulolu, käitumise, heaolu eest selliselt, et tunnevad omaenese elust rõõmu ja oskavad samas teha ruumi ka enda kõrval olevale inimesele.