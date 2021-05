Mikroelementide puudus soodustab raskmetallide ladestumist ja parasitaarsete haiguste teket

Läbi aegade teame ülediagnoosimisi toksoplasmoosi, klamüdioosi, mükoplasmoosi ja viimastel aastatel borrelioosi. Antibiootikumidega ei õnnestu olukorda kontrolli alla saada, tegelema peab hoopis keskkonna taastamisega. Väikese kõrvalepõikena lisan, et hetkel ei ole olemas analüüse, mis annaksid vastuse küsimusele, kas inimesel on vähk või pole. Vähimarkeritena kasutatavad immunoloogilised analüüsid on keha viletsat sisekeskkonda peegeldavad näitajad, mille alusel võime oletada, et keha ei suuda oma kudesid hetkel korras hoida. Vähk nagu kõik teisedki haigused on kogu keha toimimise häire ning seepärast ei anna ei radikaalne kirurgia ega kogu organismi kahjustavad keemia- ja kiiritusravi positiivset lahendust. Tegelema peab põhjusega, keha keskkonna korrastamisega. Selle asemel et inimest vähiga hirmutada, tuleb hakata selgitama, kuidas ja mida on vajalik elus muuta, et keha asuks enda kaitseks ise uuesti tööle, tervendaks ennast. Immunoloogiline aktiivsus näitab immuunsüsteemi rünnakut vale keskkonna vastu, põletikku, mida pole mõtet ravida immuunsüsteemi nõrgestamisega.