Just need neli omadust aitavad sul elada täiel rinnal!

Ei olegi sugugi harvad juhud, kui teraapiakliendid kurdavad, et igapäevane elu on muutunud rutiinseks ja halliks, energiat pole, jõudu ei jätku ja miski ei paku enam rõõmu. See on elu autopiloodil, ellujäämisrežiimil. "Kui täiskasvanud kaotavad neli puberteedile iseloomulikku omadust - kui nad ei toida enam uudsusnälga, vajadust sotsiaalse seotuse järele, kaotavad tunderikkuse ega tee loovaid avastusretki - võibki nende elu muutuda igavaks, eraklikuks ja rutiiniseks . Kes valiks vabatahtlikult sellise elu?" küsib Siegel.

On arukas teismeea jõud edasisse ellu kaasa võtta. Kuidas see meid aitab?



Ei ole just raketiteadus? Teadlased on ammu kindlaks teinud, et aju kasvab ja areneb kogu elu jooksul. Me saame mis tahes eas uut õppida, enda peidetud andeid uurida ja arendada. Meie võimuses on muuta oma elu jälle rõõmsaks, sisukaks ja seikluslikuks.