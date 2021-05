NÄDALA TAROSKOOP | Häälesta end positiivsele, õhus on võimalused unistuste täitumiseks!

Tervis peaks nüüd parem olema kui varem. Oled motiveeritud selleks, et enda eest hästi hoolitseda. Tunnusta end kasvõi selle eest, kui teed iga päev midagi enda heaks, olgu selleks tervislik toiduvalik, liikumine värskes õhus või mõnest halvast harjumusest loobumine. Ole enda vastu hooliv ja sõbralik. Kui suhtud endasse armastusega, siis on ka maailmal sinusse lihtsam armastusega suhtuda.

Töö- ja rahaasjades tasub nüüd hoolikalt tulevikuplaane teha. Tõenäoliselt on sul praeguseks üsna selge pilt, mis seisus sinu majanduslik olukord on. Ära sulge silmi tõe ees, vaid kasuta oma teadmisi selleks, et luua endale parem tulevik. Kui vahepeal tundsid, et motivatsioon on kadunud, siis nüüd peaks taas inspiratsioon ja head ideed õhus olema.

Suhete osas on aeg uuteks algusteks. Seda nii sõprus- kui romantilistes suhetes. Uued algused võivad toimuda nii suhtesiseselt, kus leitakse teineteist justkui taas üles ning armastus võib süveneda ja lähedus suureneda. Samas võib tekkida ka armumisi, mis toovad kaasa võimalusi erinevateks arenguteks. See, kuhu suunas ja kuidas asjad liiguvad on sinu otsustada. Keegi teine ei juhi sinu elu ega südant. Kui sa juhindud ausatest tunnetest ning austusest iseenda ja oma kaaslaste vastu, siis ei saa sa eksida. Ära oota, et keegi suudab sinu mõtteid lugeda, väljenda ennast ja oma tundeid. Samuti ära eelda teistelt midagi. Kui sa ei tea vastuseid, siis küsi. Nii on lihtsam tõde teada saada, kui ise arvata.

Nädala kaartideks on müntide üheksa ja sauade äss . Ees ootavad võimalused muuta oma reaalsus helgemaks, rõõmsamaks ja kergemaks. Praegu on hea aeg teha kokkuvõtteid olnust, teha rahu nende teemadega, mis on sind häirinud või sulle haiget teinud. On loomulik, et muutused ei tule üleöö ja sa ei saa kõike ebameeldivat koheselt oma elust välja lülitada ja seljataha jätta, kuid sa saad otsustada, et alates tänasest hakkad sa ise teadlikult oma elu juhtima sinna, kuhu sa jõuda soovid.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on karikate kümme. Ees on ootamas suurepärane periood, kus eesmärgid ja unistused täituvad. Eriti hea aeg on pere, lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks ning suhete parandamiseks. Suudad inimesi hästi mõista ning naudid seda, et saad ka oma mõtteid ja tundeid siiralt väljendada. Ka romantika ja armastuse osas toob nädal positiivseid uudiseid.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnete, armastuse ja headusega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet. Kuid kõige tõenäolisem on, et praegune periood toob sinu ellu kellegi, kes paneb sinu kõhus liblikad lendlema. Kõik suhted peaksid sujuma hästi ning ka minevikust pärit probleemide või ebakõlade lahenemine on tõenäoline.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on mõõkade äss. Nüüd on saabunud aeg, kus suudad kõik sinu teele ette kerkivad probleemid selge ja terava mõistuse abil lahendada. Sul on võimalik murda end ka raskeimatest katsumustest läbi ning jõuda pinnale, kus saad end rahulikult ja kindlalt tunda.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku karikate paaž. Nüüd saad positiivse impulsi osaliseks. Olgu selleks mõni sõbralik žest, hea ja südamest tulnud pakkumine koostööks või hoopis oma romantiliste tunnete avaldamine. Igal juhul on sinu jaoks kasulikud ning hinge ja südant avardavad arenguprotsessid täie hooga toimumas.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)