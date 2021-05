Selgeltnägija ja teadjanaise Mai-Agate Väljataga nõuanne, kuidas tõmmata oma ellu seda, millest unistad

Praegu on kõige olulisem enda sisse vaadata. Vaata enda sisse ja katsu aru saada, mis tunded sinus on. On sul näiteks hirm koroona ees? Tee see ringi. Ütle endale: "Mina kogen praegu hirmutunnet koroona ees". Mida rohkem sa kardad, seda kindlamini sa selle oma reaalsusesse tõmbad. Hirmutunne millegi ees tõmbab ligi just seda, mida sa kardad. Seda seadust ei ole mina välja mõelnud, see on universumi energeetika seadus ja see töötab suurepäraselt.

Inimesed ei usu, et see nii töötab. Nad arvavad, et selleks, et midagi saada, nad peavad hirmsasti rügama, eesmärki meeles pidama ja midagi kole palju tegema, ja teised veel peaksid neid aitama ka. See ei tööta nii. Kallid inimesed, istuge rahulikult maha, rahunege maha ja küsige enda käest, mis teile meeldib. Mis on see asi, milline inimene, missugune olukord teile meeldib ja kujutlege seda tegelast enda ellu.

Võtame sellise näite. Ütleme, et kodus on alalõpmata üks suur madin ja õiendamine. Öelge endale: "Mulle meeldib rahu". Ja siis käituge selle rahu seisukohalt, et ise ei küta üles ebameeldivusi ja rahutust ning hakkate ise enda sees tundma rahulik olemist. Peagi märkategi, et olukord muutub rahulikus. Ja siis küsige enda käest, et mis see on, mida te vajate. Võibolla ongi nii, et te lausa vajate seda rahu selleks, et ennast hästi tunda. Võibolla teile ei sobi kära ja te tahate olla ka seltskonnas, kus austatakse teie soovi rahu ja vaikuse suhtes. Ja kui nüüd juhtuvad kokku kaks niisugust asja, et mulle meeldib rahu ja ma vajan rahu ning te hoiate oma tähelepanu nendel asjadel, siis te saategi selle.