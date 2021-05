Alanud kuul tasub jälgida teadlikult, et viibiksid loovas ja armastavas energias

Mai esimeses pooles on soodustatud eneseväljendamine ja loomingulisus. Jäikade ja dogmaatiliste maailmavaadete põrkumine toob kaasa ebameeldivaid vaidlusi ja sõnelemisi, nüüd on aeg hakata otsima ja leidma võimalusi jõuda dialoogini. On vaja teadlikult valida, millist energiat sa järgid ja toidad, lammutavat või ülesehitavat. Iseseisvuse ja sõltumatuse saavutamine on edukas kui see toimub ennastsäästvalt, olles endas kohal ja kasutades oma loovat väge.

Kuu keskel visioonid selginevad, arusaamad endast, elust, oma kohast maailmas muutuvad ja teisenevad. Illusioonide purunemine jätkub lausa uskumatus tempos, ent see on ikka veel alles suurte muutuste algus. Kuu lõpus tempo aeglustub, on aeg tagasi tõmbuda ja keskenduda ainult sellele, mis kuulub sinu kontrolli alla. Leia isiklikult sulle sobivad viisid igapäevaselt enda eest hoolitsemiseks, oma energiataseme uuendamiseks ja enese laadimiseks.

6. mai on kaduneljapäev ja eriti sobiv päev loobumiseks ja korra loomiseks nii vaimses kui ka materjaalses plaanis. Soodne aeg vanast ja kasutuks muutunust vabanemiseks kestab kuni Kuuloomiseni.

Kuuloomine on 11. mail kell 21:59, Päike ja Kuu on Sõnni märgis. See on hea aeg olla omaette ja hoolitseda enda heaolu ning emotsionaalsete vajaduste eest, vaikuse ja rahu aeg. Tugevneb intuitsioon, kasvab tundlikkus. Suhtlemisel võib üles kerkida pingeid. Süüdistamise ja süü tundmise asemel väljenda ausalt oma sügavamaid tundeid ja vajadusi, see toob leevendust nii endale kui teistele. Püüa suhelda südame tasandilt, see loob enim võimalusi soodsateks arenguteks. Hea enesetunde loomiseks tule tagasi südamesse ja luba endal tunda kõiki tundeid. Jää endale truuks ja ole aus enese ning teiste vastu. Luba endal olla sina ise.