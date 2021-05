ALKEEMIA TAROSKOOP MAIKUUKS: mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Kaljukits

Armastus. Südameasjade osas on su elus hakanud toimuma intensiivsed muutused. Seda just sinu enda käitumise osas. Kui tavaliselt eelistad oma sügavamad emotsioonid pigem enda teada jätta, siis nüüd oled väga avatud ja näitad kogu maailmale, mis tunded su südame on vallanud. Selline käitumine ei ole tulnud muidugi päris niisama, just nüüd tunnetad, et lõpuks ometi on keegi tõeliselt eriline sinu ellu saabunud. Tunned end sõiduvees olevana ja naudid iga hetke.

Küllus. Tööasjades pead praegu pikemaajalistele eesmärkidele keskenduma. Pane paika tulevikuplaanid ja vaata üle tehtud edusammud. Võib-olla tunned, et oled liiga kaua ühele kohale jäänud või ei saa praegusel ametikohal oma tõelisele kutsumusele pühenduda. Tee kokkuvõtteid, nii saad parema pildi reaalsest olukorrast.

Tervis. Pead jälgima, et suudaksid hoida elu erinevad valdkonnad tasakaalus. Kipud endale aeg-ajalt liiga tegema, kuna tahad olla tubli ja jõuda kõike. Katsu rohkem oma keha kuulata ja vajadusel hingamisruumi võtta. Katsu üle saada ka vanadest muredest, sest need võivad kahjustada nii sinu vaimset kui füüsilist heaolu.

Veevalaja

Armastus. Suhetes on saabunud aeg, kus tuleb loobuda sellest, mida sa enam oma ellu ei vaja. Praegune aeg soosib illusioonide kadumist ning see aitab sul paremini mõista, mis on tuleviku mõttes sulle vajalik ja tähtis. Võta enda jaoks aega ja mõtle läbi, mis on suhtes partneriga sulle tähtis, või kui oled vallaline, siis tee endale ausalt selgeks, millist kaaslast enda kõrvale vajad.

Küllus. Tööl tegeled sellega, et enda jaoks välja selgitada, mis takistus on sul seganud jõudmast selleni, et saaksid rakendada oma täielikku potentsiaali. Mõtle, millele oled liigselt energiat kulutanud ja mis valdkond on võib-olla teenimatult tähelepanuta jäänud. Sel kuul on oodata ka mentori saabumist su ellu. Kohtad kedagi, kes annab head nõu ja suunab sind karjääri osas õigeid valikuid tegema.