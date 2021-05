Alkeemia lugemisnurk | Kõige ilusamad jalutuskäigud Pariisis: Triumfikaar ja Champs-Élysées

Elamiskõlbulikuks ja ilusaks lasi lossi ehitada Itaaliat armastav François I. Praeguseks on Louvre'ist saanud maailma suurim muuseum, mida külastab üle 10 miljoni inimese aastas. Huvitava vinjetina võib siia vahele mainida, et kui Louis XIV 17. sajandil Versailles' lossi ehitas ja kogu kaaskonnaga sinna kolis, jäi Louvre tühjaks. Et mitte nii suurel hoonel niisama seista lasta, jagati see korteriteks ja kel hammas peale hakkas, seal elada siis ka sai. Ühes sellises omamoodi "kommunaalkorteris" elas näiteks jutuvestja Charles Perrault' vend Claude, kellest meil seoses sellesama Louvre'i balustraadiga allpool juttu tuleb.