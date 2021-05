Maikuu energiad: sinu ülesanne on puhata oma keha ja meelt ning olla kerguses

Mida sa enda jaoks valid, sellistes lainetes sa ka ujud. Kui Sa ikka veel tahad mägida takistuste ületaja ja võitleja rolli, siis maikuu annab Sulle selleks ka suurepärase võimaluse. Kui tahad liikuda edasi kergelt ja takistusteta, siis valigi see endale. Ole kui õhk, liigu ja tegutse, siis oled kooskõlas maikuu energiatega.

Teadvusta endale, et Sina ise annad suuna oma liikumisele ja mõtle, kust peaksid selleks alustama. Kuula oma südant ja vali hoolega seda, mida endale soovid, sest milleks liikuda sinna, kus Sulle ei meeldi.

Sinu sisemine maailm ja Sinu süda on head abilised, tuleb vaid julgeda ennast usaldada. Sul on olemas intuitsioon, õpi seda kuulama ja nii saad Sa teha õiged sammud. Kui Sa leiad endas toetust, siis on maikuus kergem edasi liikuda.

Oska ka puhata. Vahest me liiga palju mõtleme tööst, tegevustest ja raha teenimisest. Kuid elus on ka hetki, millal sa ei täida enda kohustusi ja Sa saad tegeleda iseendaga. Ürita rohkem puhata kogu oma hingega ja kehaga. Samas sellega Sa ikka jätkad oma edasiliikumist, Sa vaid muudad oma olemist, mõtteid ja liikumist. Vali endale meeldiv ja sobib puhkamise viis, mis annaks Sulle energiat ja pakuks rõõmu. Pea meeles, et puhkamise ajal ära mõtle tööasjadest ja sellest, mida veel tuleks teha. Nii puhkab ainult Sinu füüsiline keha aga on vajalik, et ka Sinu peenkehad saaksid puhata. Maikuus on see väga oluline, et Sinu peenkehad saaksid värskendust, sest transformatsiooni protsessid toimuvad edasi.