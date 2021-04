Õunad ja apelsinid suhtes: Kuidas saada teada, mida su partner vajab?

Liiga tihti kipub probleem olema metafooriliselt selles, et sinule maitsevad apelsinid, temale õunad. Niisiis tood sa talle ühe kopsaka Jaffa apelsini, teades, et kui keegi sulle sellise mahlase naudingu tooks, oleksid suisa ekstaasis - süda väriseks rõõmust ning sa mataksid ta armastuse ja helluse alla. Teda aga ei huvita see üldse! Ta isegi ei koori seda apelsini, pigem tundub pettunud. Sina siis mossitad paar päeva väga tähenduslikult ja täiskasvanulikult, kord teda põrnitsedes, kord suurte kurbade silmadega kannatanu pilguga vaadates. Kuna sa tegelikult oled tubli mees ja tõesti armastad teda, siis proovid uuesti. Seekord ostad sa talle mõnusaid tangeriine ning ei ütle midagi, kui need kolm päeva hiljem ikka puutumatult puuviljakausis seisavad. "Mis sellel armetul mõrral viga on?" torised sa omaette. Siis äkki taipad tõelise kergendusega, milles asi olla võib - ehk eelistab ta hoopis satsumaid!

Samal ajal märkad sa vaevu neid õunu, mida ta on ostnud ja sulle jätnud. Alguses olid need Cox's Orange Pippin'id, tema meelest oivaliselt värskendavad õunad. Kuidas saaksid need kellelegi mitte meeldida? Ta on proovinud ka Granny Smith'e, Golden Delicious'it ja neid teisi punaseid, mille nime sa isegi ei tea.

On aeg rääkida teineteisele, mida teine sulle anda saaks, mis sinus tõeliselt armastatud, hoolitsetud ja erilise tunde tekitaks. Ütle talle võimalikult täpselt, mida ta sinu jaoks teha saab. Anna talle palju valikuid. Mõned hakkavad selle ülesande peale turtsuma ja ütlevad, et kui nad peavad kellelegi ütlema, mida neile tuua, siis see ei loe - nad peavad seda spontaanselt tegema. Mina ei usu sellisesse suhtumisse. Minu arust on see lapsik ja seotud ideega, et kui sa olid beebi, pidid su vanemad välja mõtlema, mida sa tahad, sest sa ei osanud rääkida. Vaata korra peeglisse ja võid märgata, et vahepeal on mõned muutused toimunud. Sa peaksid nüüdseks täiskasvanu olema, nii et ava oma suu ja räägi! Mõtle sellest kui uuest perspektiivist. See ei ole eriti suur asi, kui keegi teeb lihtsalt seda, mida talle meeldib teha. Tõeline hoole ja armastuse demonstratsioon on see, kui keegi vaevub sind kuulama ja on nõus tegema seda, mida SINA tahad.